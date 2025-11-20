الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وانحسار توقعات خفض الفائدة الأمريكية

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (0.2%) إلى (51.44) دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين (0.9%) إلى (1559.54) دولارًا، وصعد البلاديوم (1.1%) إلى (1395.37) دولارًا.