بتطبيقها أفضل المعايير.. "منشآت" تترشح لجائزة CIPS العالمية للمشتريات وسلاسل الإمداد

وحققت الهيئة العديد من الإنجازات في هذا الشأن، تمثلت في بناء قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال المشتريات خلال برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، وأيضًا تعزيز دور فريق المشتريات والعقود في الهيئة من خلال بناء العلاقات الإستراتيجية مع الموردين لتحسين جودة المخرجات وتقليل التكاليف والمخاطر، إلى جانب تطوير عمليات الشراء من خلال الأتمتة والاستفادة من تحليلات البيانات لاتخاذ القرارات ذات الفائدة والأثر، مما أسهم في تمكين وإعطاء الهيئة الأولوية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.