"الخريِّف": الاستراتيجية الوطنية للصناعة واقعية وتُمهِّد الطريق أمام القطاع الخاص

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال كلمته بعد تدشين المعرض، الذي يستقبل زواره على مدى ثلاثة أيام، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تحمل في طياتها ثلاث رسائل، أولها أنها استراتيجية وطنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهي استراتيجية للباحثين عن فرص العمل، وللمبدعين في هذا الوطن المعطاء. والرسالة الثانية أن هذه الاستراتيجية صُممت من قِبل أصحاب المصلحة في القطاع الحكومي بالشراكة والتكامل مع القطاع الخاص، وتقاطعت مع 20 استراتيجية وطنية أخرى؛ لضمان الانطلاقة القوية. والرسالة الثالثة أن هذه الاستراتيجية واقعية وفعلية، ومهما كانت أرقامها كبيرة إلا أنها أخذت بعين الاعتبار كيف يمكن أن يحقق كل قطاع وكل مشروع الفائدة المرجوة منه.