تقرير فاق التوقعات عن معدلات الوظائف الأمريكية يهبط بأسعار الذهب

وقال تاي وونج، كبير المتعاملين في هيرايوس للمعادن النفيسة بنيويورك: "تنظر السوق إلى تقرير الوظائف الذي فاق التوقعات باعتباره دافعا إضافيا للاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس أخرى في اجتماع أوائل نوفمبر، إذا لم يتماسك الذهب عند مستوى 1690 دولارا فربما يتراجع لمستوى 1660 دولاراً، وستركز السوق الآن على بيانات التضخم الرئيسة التي ستصدر الأسبوع المقبل بالإضافة إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي".