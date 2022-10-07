تقرير فاق التوقعات عن معدلات الوظائف الأمريكية يهبط بأسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب بنحو واحد في المائة الجمعة، على خلفية تقرير عن الوظائف الأمريكية عزّز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بشكل حاد، وتسبب في ارتفاع الدولار وعوائد السندات.
وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمائة إلى 1697.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 13:05 بتوقيت غرينتش، وصعدت الأسعار بنحو 2.2 بالمائة هذا الأسبوع.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمائة إلى 1705.10 دولار للأوقية.
وقال تاي وونج، كبير المتعاملين في هيرايوس للمعادن النفيسة بنيويورك: "تنظر السوق إلى تقرير الوظائف الذي فاق التوقعات باعتباره دافعا إضافيا للاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس أخرى في اجتماع أوائل نوفمبر، إذا لم يتماسك الذهب عند مستوى 1690 دولارا فربما يتراجع لمستوى 1660 دولاراً، وستركز السوق الآن على بيانات التضخم الرئيسة التي ستصدر الأسبوع المقبل بالإضافة إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي".
وكشفت البيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة عينوا عددا أكبر من المتوقع من العمالة في سبتمبر وتراجع معدل البطالة إلى 3.5 بالمائة.
وعقب إعلان هذه البيانات، قفز الدولار 0.3 بالمائة مقابل العملات الأخرى، كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمائة إلى 20.30 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 بالمائة إلى 926.14 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمائة إلى 2255.60 دولار للأوقية.