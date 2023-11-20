الجائزة البلاتينية.. "البحر الأحمر الدولية" تحقق رقمًا قياسيًا في تصنيف LEED

يذكر أن وجهة "البحر الأحمر" بدأت باستقبال طلائع زوارها خلال الشهر الماضي، وبدأت الحجوزات في اثنين من فنادقها، واستقبل "مطار البحر الأحمر الدولي" رحلات من الرياض وجدة عبر جدول رحلات منتظم منذ شهر سبتمبر، وعند اكتمال المشروع بالكامل في عام 2030، ستضم وجهة "البحر الأحمر" 50 منتجعًا يوفر ما يصل مجموعه إلى 8,000 وحدة فندقية، إضافةً إلى أكثر من 1,000 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، إضافة إلى مراسٍ فاخرة، وملاعب للجولف، ومطاعم ومقاهٍ، ومرافق للترفيه والاستجمام.