ارتفاع الدولار واستقرار الين قبل اجتماعَي "المركزيَّيْن" الأمريكي والياباني

وتراجع الدولار الأسترالي 0.18 %، إلى 0.6569 دولار، وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.53 %، إلى 0.6099 دولار، وهبط اليورو 0.04 %، إلى 1.0875 دولار، كما هبط الجنيه الإسترليني 0.15 %، إلى 1.2735 دولار، قبل اجتماع بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل.