ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت عند 85.60 دولارًا للبرميل

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتًا بما يعادل 0.2% إلى 85.60 دولارًا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتًا أو 0.2% إلى 82.95 دولارًا للبرميل.