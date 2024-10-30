قلق مستمر من ضعف الطلب.. أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2% واحتمالات بتأجيل زيادة الإنتاج

وتعتزم أوبك+، التي تتألف من دول منظمة أوبك وشركائها من المنتجين المستقلين بقيادة روسيا، زيادة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميًّا في ديسمبر، غير أن مصدرَيْن من المجموعة أفادا لـ"رويترز" بأن قرار تأجيل الزيادة قد يصدر مطلع الأسبوع المقبل، مع استمرار التخفيضات الحالية المقدرة بنحو 5.86 مليون برميل يوميًّا، وهو ما يشكل نحو 5.7% من إجمالي الطلب العالمي.