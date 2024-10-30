قلق مستمر من ضعف الطلب.. أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2% واحتمالات بتأجيل زيادة الإنتاج

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا بأكثر من 2% اليوم؛ وذلك عقب تقارير من وكالة رويترز، تشير إلى احتمال تأجيل مجموعة "أوبك+" زيادة إنتاج النفط المخطط لها في ديسمبر؛ ما يعكس القلق المستمر حول ضعف الطلب العالمي ووفرة المعروض.
يأتي هذا فيما بلغت العقود الآجلة لخام برنت 72.22 دولار للبرميل مرتفعة بمقدار 1.10 دولار، أو ما يعادل 1.6%، فيما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.28 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 1.07 دولار، أو 1.6%.
وتعتزم أوبك+، التي تتألف من دول منظمة أوبك وشركائها من المنتجين المستقلين بقيادة روسيا، زيادة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميًّا في ديسمبر، غير أن مصدرَيْن من المجموعة أفادا لـ"رويترز" بأن قرار تأجيل الزيادة قد يصدر مطلع الأسبوع المقبل، مع استمرار التخفيضات الحالية المقدرة بنحو 5.86 مليون برميل يوميًّا، وهو ما يشكل نحو 5.7% من إجمالي الطلب العالمي.
ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في الأول من ديسمبر لاتخاذ قرارها الرسمي بشأن السياسة الإنتاجية للفترة المقبلة، كما ساهم التوقع بانخفاض المخزونات الأمريكية في دعم الأسعار؛ ما يعكس احتمال توازن السوق بصورة أفضل وسط تزايد الضغوط الاقتصادية والمخاوف بشأن استقرار إمدادات الطاقة، وفق ما ذكرته "سكاي نيوز عربية".