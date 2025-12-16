الذهب يرتفع مع تراجع الدولار بعد بيانات البطالة الأمريكية وتوقعات خفض الفائدة

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد صدور بيانات أمريكية أظهرت ارتفاع معدل البطالة في نوفمبر، ما عزز من التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي أدى إلى ضغط على الدولار وتعزيز جاذبية الذهب كملاذ استثماري.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 4310.21 دولارًا للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.1% إلى 4332.3 دولارًا.
وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في شهرين، مدفوعًا بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، ما ساهم في دعم أسعار الذهب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.3% لتسجل 63.75 دولارًا للأوقية، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 4% ليصل إلى 1854.95 دولارًا، وصعد البلاديوم بنسبة 2.5% مسجلًا 1606.41 دولارًا للأوقية.