الذهب يرتفع مع تراجع الدولار بعد بيانات البطالة الأمريكية وتوقعات خفض الفائدة

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد صدور بيانات أمريكية أظهرت ارتفاع معدل البطالة في نوفمبر، ما عزز من التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي أدى إلى ضغط على الدولار وتعزيز جاذبية الذهب كملاذ استثماري.