الموانئ تحقق ارتفاع بـ24.05% في أعداد الحاويات القياسية خلال يناير 2023م

وسجل شهر يناير لعام 2023م دخول 100,365 سيارة بزيادة 63.90% مقارنة بالفترة المقابلة في عام 2022م التي حققت 61,237 سيارة، كما شهدت الحركة الملاحية زيادة نسبتها 13.45% مسجلة 1,004 سفن مقارنة بـ885 سفينة في عام 2022م، وأيضًا استقبلت الموانئ السعودية 99,132 راكبًا بزيادة 27.22% عن الشهر المقابل في عام 2022م الذي سجل 77,919 راكبًا.