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مع زيادة الطلب على الحوسبة السحابية.. "أوراكل" تُخطط لاستثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار بالسعودية

نائب رئيس الشركة: نضع اللمسات النهائية على خطط الافتتاح بالرياض
مع زيادة الطلب على الحوسبة السحابية.. "أوراكل" تُخطط لاستثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار بالسعودية
سبق
سبق

تُخطط شركة أوراكل لاستثمار 1.5 مليار دولار في السعودية خلال السنوات المقبلة، لتشييد بصمتها السحابية في المملكة وفتح ثالث منطقة حوسبة عامة في الرياض.

ودفعت زيادة الطلب على الحوسبة السحابية، شركات تكنولوجيا مثل أوراكل ومايكروسوفت وأمازون وألفابت المالكة لغوغل، إلى تشييد مراكز بيانات في أنحاء العالم لتسريع نقل البيانات وفق "رويترز".

وقال نائب رئيس أوراكل "نيك ريدشو" خلال مقابلة في دبي: "نضع اللمسات النهائية على خطط الفتح في منطقة الرياض. ما زلنا نتعاون مع موردينا قبل أن يتسنى لنا إعلان الموعد الفعلي".

السعودية
شركة أوراكل

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