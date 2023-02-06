مع زيادة الطلب على الحوسبة السحابية.. "أوراكل" تُخطط لاستثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار بالسعودية

وقال نائب رئيس أوراكل "نيك ريدشو" خلال مقابلة في دبي: "نضع اللمسات النهائية على خطط الفتح في منطقة الرياض. ما زلنا نتعاون مع موردينا قبل أن يتسنى لنا إعلان الموعد الفعلي".