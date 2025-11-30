ارتفاع الصادرات الزراعية بنسبة 13% إلى 506 آلاف طن في عام 2024م

وأبانت الهيئة بأن عدد الأشجار الدائمة في المملكة بلغ في عام 2024م نحو 43 مليون شجرة، وقد شكلت الأشجار المثمرة منها ما نسبته 81.9%، كما بلغت كمية إنتاج الأشجار الدائمة 998.9 ألف طن بارتفاع قدره 2.7% عن عام 2023م، وقد تصدرت أشجار الزيتون في الأشجار الدائمة بنحو 21.5 مليون شجرة، بإجمالي إنتاج بلغ 351.7 ألف طن، يليه العنب بعدد أشجار بلغ 7.3 ملايين شجرة، وبكمية إنتاج بلغت 125.5 ألف طن.