ارتفاع الصادرات الزراعية بنسبة 13% إلى 506 آلاف طن في عام 2024م

سجل إنتاج التمور في المملكة ارتفاعا بنسبة 1% إلى 1.9 ألف طن في عام 2024م مقارنة بعام 2023م، في حين بلغ عدد أشجار النخيل أكثر من 37.6 مليون نخلة، كما تجاوز عدد النخيل المثمر منها 32 مليون نخلة.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن منطقة القصيم الأعلى من حيث عدد أشجار النخيل، حيث بلغ عددها 10.8 ملايين نخلة، بإنتاجية بلغت نحو 584 ألف طن، فيما جاء صنف الخلاص في المرتبة الأولى من حيث عدد الأشجار، إذ بلغ عددها أكثر من 10.9 ملايين نخلة، منها 9.6 ملايين نخلة مثمرة بإجمالي إنتاج بلغ 616 ألف طن.
وأضافت الهيئة أن إجمالي الإنتاج من الحبوب بلغ 1.6 ألف طن لعام 2024م، وقد شكل القمح 71.9% من إجمالي الإنتاج من الحبوب، وبكمية بلغت قرابة 1.1 ألف طن مسجلا انخفاضًا بنسبة 9.7% مقارنة بعام 2023م.
وأشارت إلى ارتفاع المساحة المزروعة بالخضروات المكشوفة في الفترة ذاتها إلى 8.4% حيث بلغت 89.7 ألف هكتار بكمية إنتاج بلغت 2.7 ألف طن مقارنة بعام 2023م، وقد تصدر محصول البطاطس من حيث كمية الإنتاج؛ إذ بلغ 624 ألف طن يليه محصول البطيخ بكمية إنتاج بلغت نحو 612 ألف طن.
وبلغت كمية الإنتاج من الخضروات المحمية 797 ألف طن في عام 2024م بارتفاع قدره 10.6% مقارنة بعام 2023م، وقد بلغت المساحة المزروعة بالخضروات المحمية 7.8 ألف هكتار، فيما تجاوز عدد البيوت المحمية المزروعة بالخضروات أكثر من 121 ألف بيت محمي، وقد تصدر محصول الطماطم من حيث كمية الإنتاج: إذ بلغ 329 ألف طن، يليه محصول الخيار بكمية إنتاج تجاوزت 232 ألف طن.
وأبانت الهيئة بأن عدد الأشجار الدائمة في المملكة بلغ في عام 2024م نحو 43 مليون شجرة، وقد شكلت الأشجار المثمرة منها ما نسبته 81.9%، كما بلغت كمية إنتاج الأشجار الدائمة 998.9 ألف طن بارتفاع قدره 2.7% عن عام 2023م، وقد تصدرت أشجار الزيتون في الأشجار الدائمة بنحو 21.5 مليون شجرة، بإجمالي إنتاج بلغ 351.7 ألف طن، يليه العنب بعدد أشجار بلغ 7.3 ملايين شجرة، وبكمية إنتاج بلغت 125.5 ألف طن.
أظهرت الإحصاءات أن إجمالي مساحة الزراعة العضوية وتحت التحول في المملكة بلغت 24.1 ألف هكتار في عام 2024م، وقد شكلت مساحة الزراعة العضوية وتحت التحول للأشجار الدائمة عدا أشجار النخيل 12.5 ألف هكتار، أي ما نسبته 52% من إجمالي المساحة العضوية وتحت التحويل، تليها مساحة الزراعة العضوية وتحت التحول لأشجار النخيل حيث بلغت قرابة 6.2 ألف هكتار، كما بلغ إجمالي إنتاج الزراعة العضوية وتحت التحول للمحاصيل 98.3 ألف طن بارتفاع قدره 3% عن عام 2023م.
ونوهت بأن إجمالي كمية الواردات من المحاصيل الزراعية بلغ 18.7 ألف طن في المملكة لعام 2024م بارتفاع قدره 10.8% عن عام 2023م، وكان للحبوب النصيب الأكبر بنسبة بلغت 72.1% من إجمالي كمية الواردات، كما أن إجمالي كمية الصادرات الزراعية في عام 2024م بلغت 506 آلاف طن بارتفاع قدره 13% عن عام 2023م. وقد شكلت صادرات الفواكه والثمار الصالحة للأكل ما نسبته 72.1% من إجمالي كمية الصادرات من المحاصيل الزراعية لعام 2024م.