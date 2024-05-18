"الجاسر": قطاع الطيران يشهد قفزات كبرى وفق المؤشرات الدولية وتحولاً دائماً داعماً لرؤية 2030

ويتناول التقرير التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الطيران في المملكة؛ حيث تجاوزت المملكة متوسط النمو العالمي خلال عام 2023، وحققت نمواً في السعة المقعدية الدولية بلغت نسبته 123% مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة كورونا، في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط معدل التعافي العالمي والإقليمي 90% و95% على التوالي، فيما بلغت نسبة النمو السنوي في أعداد المسافرين 26%، بإجمالي عدد مسافرين بلغ نحو 112 مليون مسافر العام الماضي.