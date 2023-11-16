"سار" توقّع مذكرةَ تفاهم لتطوير بنية أساسية للطاقة الهيدروجينية في المحطات

وقّع المذكرةَ الرئيسُ التنفيذي لـ"سار" الدكتور بشار بن خالد المالك، والرئيس التنفيذي للشركة أبو بكر كويونشو، وذلك على هامش زيارة المهندس صالح الجاسر لمحطة قطار "سار" بالرياض؛ للوقوف على تجارب القطار الهيدروجيني التي بدأت بتنفيذها الخطوط الحديدية السعودية في شهر أكتوبر الماضي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ بهدف عمل الاختبارات والدراسات اللازمة على هذا النوع من القطارات لتتلاءم مع بيئة وأجواء المملكة؛ تمهيدًا لدخولها الخدمة مستقبلًا.