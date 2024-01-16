"السواحة" يناقش مع قادة كبرى الشركات العالمية توسع مشروعاتها التقنية والابتكارية بالسعودية

عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، اليوم في دافوس، عدة اجتماعات مع قادة كبرى الشركات التقنية العالمية لمناقشة توسع مشروعاتها التقنية والحلول الابتكارية في المملكة، بهدف تعزيز ريادة المملكة كمركزٍ للتقنية والابتكار في المنطقة.
وجاءت الاجتماعات ضمن مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، حيث ناقش مع الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft ساتيا ناديلا، نتائج زيارته للرياض وتعزيز الفرص الاستثمارية في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة السحابية وتحفيز ريادة الأعمال وبرامج تنمية قدرات المواهب الوطنية.
كما ناقش وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مع الرئيس التنفيذي لشركة IBM أرفيند كريشنا، المشروعات المشتركة والتقدم الذي تم إحرازه في عددٍ من مشروعات الذكاء الاصطناعي التوليدي والبيانات الضخمة وتنمية القدرات الرقمية، وبرامج تحفيز البحث والابتكار في التقنيات العميقة.
كما اجتمع مع الرئيس التنفيذي لشركة Amazon أدم سيليبسكي، وناقشا الشراكة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة وتسريع نماذج الأعمال المبتكرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
من جهة أخرى؛ اجتمع معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، بالرئيس التنفيذي Group Alibaba جاي مايكل إيفانس، وناقشا ما تم تحقيقه من إنجاز في تنمية المواهب الوطنية، وتحفيز الاستثمار من خلال تعزيز الشراكة في الحوسبة السحابية وحلول التجارة الإلكترونية.
كما اجتمع العوهلي بالرئيس التنفيذي لـ NAXGRP جيف شوماخر، بهدف مناقشة فرص تحفيز الممكنات للشركات الريادية الرقمية، وتعزيز الابتكار لخلق فرص واعدة في الاقتصاد الرقمي.