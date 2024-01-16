"السواحة" يناقش مع قادة كبرى الشركات العالمية توسع مشروعاتها التقنية والابتكارية بالسعودية

كما ناقش وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مع الرئيس التنفيذي لشركة IBM أرفيند كريشنا، المشروعات المشتركة والتقدم الذي تم إحرازه في عددٍ من مشروعات الذكاء الاصطناعي التوليدي والبيانات الضخمة وتنمية القدرات الرقمية، وبرامج تحفيز البحث والابتكار في التقنيات العميقة.