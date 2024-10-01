لجذب المستوردين العالميين للمملكة.. الصادرات السعودية" تشارك في معرض "سيراه"

كما تعتزم الهيئة جذب المستوردين العالميين المشاركين في المعرض للتسجيل والاستفادة من خدمة "استورد من السعودية"، الخدمة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا ضمن مستهدفاتها الإستراتيجية الرامية إلى ربط المصدرين السعوديين بالمشترين المحتملين الدوليين, وتتمثل هذه الخدمة في تقديم بيانات ومعلومات حول الشركات والمصانع الوطنية ومنتجاتها إلى المستوردين العالميين، ما يسهم في تعزيز الثقة وزيادة الطلب على المنتجات السعودية.