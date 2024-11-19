عند 11875.91 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا

وكانت أسهم شركات برغرايززر، وسينومي ريتل، والتطويرية الغذائية، وميدغلف للتأمين، وأسترا الصناعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، ورعاية، والأبحاث ولإعلام، وكابلات الرياض، والكابلات السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و9.68%.