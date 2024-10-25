بتوقيع 15 اتفاقية.. "الطيران المدني" تختتم مشاركتها في مؤتمر "الآيكان 2024"

وتضمن جدول أعمال المؤتمر توقيع نائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي علي بن محمد رجب على سجل مباحثات؛ مع الولايات المتحدة الأمريكية يتضمن الاتفاق على مشروع برتوكول لتعديل اتفاقية خدمات النقل الجوي، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي مع جمهورية جنوب أفريقيا وسجل مباحثات مع جمهورية لاتفيا، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية خدمات النقل الجوي مع الجانب الغيني، إلى جانب عقد اجتماعات ولقاءات ثنائية مع مسؤولين وفود كل من دول: الإمارات، والبحرين، وسلطنة عمان، والدمينكان، وهولندا، روسيا، الهند، إثيوبيا، النمسا، وجرى خلال اللقاءات، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالطيران المدني، وسبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي.