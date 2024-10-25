بتوقيع 15 اتفاقية.. "الطيران المدني" تختتم مشاركتها في مؤتمر "الآيكان 2024"

اختتمت المملكة، ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، مشاركتها في أعمال المؤتمر الدولي لمفاوضات خدمات النقل الجوي (آيكان 2024)، بوفد برئاسة رئيس الهيئة عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، الذي تنظمه منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، خلال الفترة 21 - 25 أكتوبر في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة أكثر من 80 دولة، وعدد من المنظمات الدولية.
وأبرمت الهيئة العامة للطيران المدني، 15 اتفاقية ومذكرات تفاهم في مجال خدمات النقل الجوي، مع عدد من الدول، لتعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي وتوسيع شبكة الربط بالإضافة إلى عقد ما يزيد عن 30 لقاءً ثنائيًا خلال فعاليات مؤتمر (آيكان 2024).
وتضمنت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، توقيع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وسجلات مباحثات لتعزيز التعاون بين المملكة وعدد من الدول المشاركة في المؤتمر بمجال النقل الجوي مع كل من جمهورية: أوزباكستان وسورينام وبيلاروسيا، وكوبا، وتركيا، وليبيريا، وبروناي دار السلام، إلى جانب توقيع محضر مباحثات مع جمهورية منغوليا يتضمن الاتفاق على مشروع اتفاقية ثنائية في مجال خدمات النقل الجوي.
وشهدت أعمال مؤتمر (الآيكان 2024)، اجتماعات ولقاءات ثنائية لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني، لتعزيز التعاون المشترك مع قادة سلطات الطيران حول العالم، حيث عقد لقاءات مع رؤساء ومسؤولين وفود كل من جمهورية سيشل وبروناي دار السلام وماليزيا، والكويت، والإمارات، وليبيريا، وجرى خلال اللقاءات، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالمؤتمر، وسبل تعزيز الروابط الاقتصادية والفرص الاستثمارية والتعاون في مجال النقل الجوي.
وتضمن جدول أعمال المؤتمر توقيع نائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي علي بن محمد رجب على سجل مباحثات؛ مع الولايات المتحدة الأمريكية يتضمن الاتفاق على مشروع برتوكول لتعديل اتفاقية خدمات النقل الجوي، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي مع جمهورية جنوب أفريقيا وسجل مباحثات مع جمهورية لاتفيا، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية خدمات النقل الجوي مع الجانب الغيني، إلى جانب عقد اجتماعات ولقاءات ثنائية مع مسؤولين وفود كل من دول: الإمارات، والبحرين، وسلطنة عمان، والدمينكان، وهولندا، روسيا، الهند، إثيوبيا، النمسا، وجرى خلال اللقاءات، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالطيران المدني، وسبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي.
كما عقد وفد هيئة الطيران المدني اجتماعات ولقاءات ثنائية – كل على حدة – مع جمهورية جامايكا ودولة الكويت وجمهورية الهند، جرى خلالها التوقيع على سجلات مشاورات ومباحثات لتعزيز التعاون بما يخدم حركة النقل الجوي نحو آمن ومنظم وسليم ويواكب التطورات التي يشهدها قطاع الطيران على مستوى العالم، إلى جانب عقد اجتماع مع مسؤولي وفد من جمهورية كوريا جرى خلاله استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بمجال الطيران المدني، وسبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي. وتساهم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال النقل الجوي بتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني الهادفة إلى بناء الشراكات الدولية، التي ستدعم الأهداف الطموحة للاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الربط الجوي للمملكة بالعالم إلى 250 وجهة لتكون منصةً لوجستيةً عالمية، ونقل 330 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030.