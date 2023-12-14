وكالة الطاقة الدولية: توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2024 ترتفع إلى 1.1 مليون برميل يومياً.

كشفت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري، عن رفع توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2024 بواقع 130 ألف برميل يومياً إلى 1.1 مليون برميل يومياً لتحسن آفاق الناتج المحلي الإجمالي.