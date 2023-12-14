وكالة الطاقة الدولية: توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2024 ترتفع إلى 1.1 مليون برميل يومياً.

كشفت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري، عن رفع توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2024 بواقع 130 ألف برميل يومياً إلى 1.1 مليون برميل يومياً لتحسن آفاق الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير إلى تقليص توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 بواقع 90 ألف برميل يومياً إلى 2.3 مليون برميل يومياً.
وقالت الوكالة: نمو إمدادات النفط الأمريكية يواصل تحدي التوقعات مع تجاوز الإنتاج مستوى 20 مليون برميل يومياً.
ولفتت إلى أن تمديد تخفيضات إنتاج أوبك+ حتى الربع الأول من 2024 لم يدعم الأسعار كثيراً.
وأكدت الوكالة أن استمرار زيادة الإنتاج وتباطؤ نمو الطلب سيعقّد جهود المنتجين الرئيسيين الرامية للدفاع عن حصصهم في السوق والحفاظ على أسعار النفط مرتفعة.