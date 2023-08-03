"سابك" تحقق إيرادات بلغت 37.17 مليار ريال خلال الربع الثاني لـ2023

وأعلنت "سابك" في الربع الثاني من العام 2023م عن العديد من الاتفاقيات والتطورات الاستراتيجية التي تعزز تقدم الشركة نحو تحقيق هدفها المتعلق بالوصول إلى الحياد الكربوني، ورؤيتها المتمثلة في أن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات، حيث تعاونت "سابك" في الربع الثاني، مع العديد من المنظمات والشركاء العالميين لمواجهة التحديات العالمية بحلول مبتكرة ومستدامة بمفهوم الاقتصاد الدائري، حيث تعاونت مع (باسف) و(كوفسترو) و(داو) وآخرين لتوقيع اتفاقية استدامة مع منظمة الابتكار الهولندية الشهيرة (تي إن أو)، التي ستستضيف مركزاً للبحث والتطوير لإحراز تقدم كبير نحو معالجة النفايات البلاستيكية المستدامة، والمساعدة في تطوير أساليب إعادة التدوير الميكانيكية والكيميائية.