"سابك" تحقق إيرادات بلغت 37.17 مليار ريال خلال الربع الثاني لـ2023

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" اليوم، نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2023م، حيث بلغت الإيرادات في هذا الربع 37.17 مليار ريال سعودي، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة الرياض.
وشهدت نتائج الربع الثاني صافي دخل بلغ 1.18 مليار ريال سعودي، بارتفاع قدره 79% مقارنة بالربع السابق الذي بلغ 0.66 مليار ريال سعودي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه أن الشركة حافظت خلال الربع الثاني على حجم مبيعاتها، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتعرض لها بيئة الأعمال، إلى جانب زيادة المعروض في منتجاتها الرئيسة، مفيدًا بأن هامش الأرباح قد تحسن قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء الخاص بها ليصل إلى 14% في الربع الثاني من عام 2023م مقارنة بـ 13% الذي تم تحقيقه في الربع الأخير، مبيناً أنه تم تحقيق الحد الأدنى المستهدف لتعاون الشركة مع (أرامكو السعودية) قبل الموعد المحدد بعامين من خلال الوصول إلى 1.51 مليار دولار على أساس تراكمي.
وقال "الفقيه": "تلتزم "سابك" بالابتكار والاستدامة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لنمونا، وتأكيداً على ذلك، أكملنا في هذا الربع مشروع تحويل الزيت الناتج من النفايات البلاستيكية إلى بوليمرات دائرية معتمدة في المملكة، لتصبح "سابك" أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تلتزم بهذا النهج.
كما أكملت بنجاح إرسال أول شحنات تجارية معتمدة من الأمونيا منخفضة الكربون إلى الهند وتايوان، مما يؤكد تصميمنا على تقديم حلول ذات قيمة لزبائننا، ودعم الأسواق بحلول مهمة تسهم في تحقق صافي الانبعاثات الصفري مثل الأمونيا منخفضة الكربون".
وأعلنت "سابك" في الربع الثاني من العام 2023م عن العديد من الاتفاقيات والتطورات الاستراتيجية التي تعزز تقدم الشركة نحو تحقيق هدفها المتعلق بالوصول إلى الحياد الكربوني، ورؤيتها المتمثلة في أن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات، حيث تعاونت "سابك" في الربع الثاني، مع العديد من المنظمات والشركاء العالميين لمواجهة التحديات العالمية بحلول مبتكرة ومستدامة بمفهوم الاقتصاد الدائري، حيث تعاونت مع (باسف) و(كوفسترو) و(داو) وآخرين لتوقيع اتفاقية استدامة مع منظمة الابتكار الهولندية الشهيرة (تي إن أو)، التي ستستضيف مركزاً للبحث والتطوير لإحراز تقدم كبير نحو معالجة النفايات البلاستيكية المستدامة، والمساعدة في تطوير أساليب إعادة التدوير الميكانيكية والكيميائية.
ومنح مجلس الكيمياء الأمريكي شركة "سابك" جائزة ريادة الاستدامة لعام 2023م عن إنجازاتها الاستثنائية في مجال الاقتصاد الدائري؛ تقديراً لجهود الشركة الرائدة لدمج البلاستيك المحتمل وصوله إلى المحيطات في حلول الاقتصاد الدائري.
وأصدرت "سابك" في الربع الثاني تقرير الاستدامة للعام 2022م، الذي سلط الضوء على إنجازات الشركة على صعيد مسيرة الاستدامة والتزاماتها، خاصة النهوض بالاقتصاد الدائري، وضمان الإدارة المسؤولة للمواد الكيميائية، وزيادة الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، وتمثل هذه الالتزامات خطوات كبيرة نحو أهدافها للوصول إلى الحياد الكربوني.
وفي إطار دعم الشركة القوي للإبداع والابتكار، نظّمت الشركة حفلاً في "أكاديمية سابك" لتكريم أعضاء منتخب العلوم والهندسة السعودي الذين حصدوا 27 جائزة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف) في دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية.