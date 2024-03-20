شراكة محتملة بين صندوق الاستثمارات وأندريسن هورويتز الأمريكية لاستثمار 40 مليار دولار بالذكاء الصناعي

كشفت تقارير دولية، أن المملكة تُخَطط لإنشاء صندوق بقيمة 40 مليار دولار تقريبًا للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ممثلي صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ناقشوا خلال الأسابيع الماضية شراكةً محتملة مع أندريسن هورويتز الأمريكية لرأس مال المخاطر وممولين آخرين.
وأفادت الصحيفة بأن محافظ صندوق الاستثمارات العامة "ياسر الرميان" بحَث مع أندريسن هورويتز إمكان فتح الشركة الأمريكية مكتبًا لها في الرياض.
وقالت الصحيفة إن أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية الآخرين ربما يشاركون في صندوق الذكاء الاصطناعي بالمملكة الذي من المتوقع تدشينه في النصف الثاني من العام الحالي.
وذكر التقرير أن الممثلين السعوديين أوضحوا للشركاء المحتملين أن البلاد مهتمة بدعم مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، المرتبطة بالذكاء الاصطناعي؛ بما في ذلك صانعو الرقائق، ومراكز البيانات واسعة النطاق.
جدير بالذكر أن "الرميان" وصف في الشهر الماضي، المملكةَ بأنها مركز محتمل لنشاط الذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة؛ مشيرًا إلى موارد الطاقة وقدرتها التمويلية.
وكان قد قال إن المملكة لديها "الإرادة السياسية" لتنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي، ولديها الأموال المتوفرة لتعزيز تطوير التكنولوجيا.