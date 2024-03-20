شراكة محتملة بين صندوق الاستثمارات وأندريسن هورويتز الأمريكية لاستثمار 40 مليار دولار بالذكاء الصناعي

وذكر التقرير أن الممثلين السعوديين أوضحوا للشركاء المحتملين أن البلاد مهتمة بدعم مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، المرتبطة بالذكاء الاصطناعي؛ بما في ذلك صانعو الرقائق، ومراكز البيانات واسعة النطاق.