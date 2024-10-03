ارتفاع العقود الآجلة للذهب مع ترقب بيانات أمريكية

ارتفعت العقود الآجلة للذهب في تعاملات الخميس، مع ترقب المستثمرين لبيانات هامة عن الاقتصاد الأمريكي التي قد تقدم أدلة على مسار أسعار الفائدة في الاجتماعات المتبقية لهذا العام.
صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.19% أو4.7 دولارات إلى 2674.40 دولارًا للأوقية؛ بينما تراجع السعر الفوري بنسبة 0.2% أو 5.32 دولارات إلى 2652.43 دولارًا، بحلول الساعة 8:31 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وتراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.31% إلى 31.82 دولارًا للأوقية، وهبط السعر الفوري للبلاتين 0.95% عند 999.59 دولارًا.