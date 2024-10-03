ارتفاع العقود الآجلة للذهب مع ترقب بيانات أمريكية

ارتفعت العقود الآجلة للذهب في تعاملات الخميس، مع ترقب المستثمرين لبيانات هامة عن الاقتصاد الأمريكي التي قد تقدم أدلة على مسار أسعار الفائدة في الاجتماعات المتبقية لهذا العام.