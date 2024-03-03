عدد من دول " أوبك +" تعلن تمديد التخفيضات التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًّا

نوّهت أمانة منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بإعلان عدد من دول مجموعة "أوبك بلس" تمديد العمل بالتخفيضات التطوعية الإضافية، البالغة مليونين ومائتَي ألف برميل يوميًّا؛ بهدف دعم استقرار وتوازن أسواق البترول.
وتفصيلاً، يتم احتساب هذه التخفيضات التطوعية من مستوى الإنتاج المطلوب في عام 2024م وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لمنظمة أوبك، الذي عُقد في 4 يونيو 2023م. كما أن هذه التخفيضات هي إضافة إلى التخفيضات التطوعية التي تم إعلانها مسبقًا في إبريل 2023م، وتم تمديدها لاحقًا حتى نهاية عام 2024م.
وكان إعلان هذه التخفيضات التطوعية الإضافية قد تم من قِبل دول أوبك بلس الآتية: المملكة العربية السعودية (مليون برميل يوميًّا)، العراق (220 ألف برميل يوميًّا)، الإمارات العربية المتحدة (163 ألف برميل يوميًّا)، الكويت (135 ألف برميل يوميًّا)، كازاخستان (82 ألف برميل يوميًّا)، الجزائر (51 ألف برميل يوميًّا)، عُمان (42 ألف برميل يوميًّا)، وذلك للربع الثاني من عام 2024م. وبعد ذلك، ومن أجل دعم استقرار السوق، ستتم إعادة هذه الكميات التي خُفضت تطوعيًّا بشكل تدريجي وفقًا لظروف السوق.
ويأتي التخفيض الذي ذُكر آنفًا إضافة إلى التخفيض التطوعي الذي أعلنته روسيا الاتحادية بمقدار 471 ألف برميل يوميًّا، للفترة نفسها (الربع الثاني من عام 2024م)، الذي سيكون من إنتاج وصادرات البترول الخام على النحو الآتي:
•في إبريل: 350 ألف برميل يوميًّا من الإنتاج، و121 ألف برميل يوميًّا من الصادرات.
• في مايو: 400 ألف برميل يوميًّا من الإنتاج، و71 ألف برميل يوميًّا من الصادرات.
•في يونيو: 471 ألف برميل يوميًّا كلها من الإنتاج.
ويأتي تخفيض روسيا التطوعي لإنتاجها إضافة إلى التخفيض التطوعي، البالغ 500 ألف برميل يوميًّا، الذي أعلنته سابقا في إبريل 2023م، الذي يمتد حتى نهاية ديسمبر 2024م.
وسيتم خفض الصادرات من متوسط مستويات التصدير لشهرَي مايو ويونيو 2023م.