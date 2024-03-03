عدد من دول " أوبك +" تعلن تمديد التخفيضات التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًّا

وكان إعلان هذه التخفيضات التطوعية الإضافية قد تم من قِبل دول أوبك بلس الآتية: المملكة العربية السعودية (مليون برميل يوميًّا)، العراق (220 ألف برميل يوميًّا)، الإمارات العربية المتحدة (163 ألف برميل يوميًّا)، الكويت (135 ألف برميل يوميًّا)، كازاخستان (82 ألف برميل يوميًّا)، الجزائر (51 ألف برميل يوميًّا)، عُمان (42 ألف برميل يوميًّا)، وذلك للربع الثاني من عام 2024م. وبعد ذلك، ومن أجل دعم استقرار السوق، ستتم إعادة هذه الكميات التي خُفضت تطوعيًّا بشكل تدريجي وفقًا لظروف السوق.