لأول مرة منذ 2020.. انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في أمريكا

وقال كبير خبراء الاقتصاد لقطاع الأعمال في إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجانس، كريس ويليامسون، في بيان: إن البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات خلال يوليو تشير إلى القلق من تدهور أوضاع الاقتصاد.