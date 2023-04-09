"غرفة مكة" تطلق منتدى منافع الأول استثماراً لمكانتي "مكة" و"المدينة"

ويهدف منتدى "منافع الأول" إلى تسليط الضوء على الميزات التنافسية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ من خلال جلسات حوارية تستضيف كبار المسؤولين وصناع القرار، مما يسهم في رفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمدينتين، وتعزيز دور مكة المكرمة والمدينة المنورة في دعم "برنامج صنع في السعودية" الهادف إلى تحفيز الصناعات الوطنية، من خلال "صنع في مكة المكرمة" و"صنع في المدينة المنورة"، وتمكين الشركات لزيادة إسهاماتها الإجمالية في الاقتصاد الوطني، تماشياً مع برنامج "شريك" أحد برامج رؤية المملكة 2030.