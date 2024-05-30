بالتعاون مع "ITFC".. منشآت" تنظم لقاء "أربعاء طموح للتوسع الدولي" بمشاركة 46 منشأة

وشهدت الفعالية، حضور عدد من الشركاء من القطاعين العام والخاص، جرى فيها استعراض المنظومة المتكاملة التي يقدمها برنامج طموح لدعم المنشآت متسارعة النمو ودفع نموها من خلال ربطها بمقدمي الخدمات وجهات الدعم من القطاعين العام والخاص بعد إجراء عملية التشخيص لأعمالها وتحديد جوانب التطوير فيها.