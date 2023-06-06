"التحلية" تطلق 5 مشاريع تطبيقية دعمًا للاستدامة البيئية.. وصولاً للحياد الصفري

‎وتماشياً مع طموحاته لزيادة الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية نتيجة برنامج المؤسسة في استبدال التقنيات، والذي بدأ من عام 2019 وبلغ الخفض حتى الآن أكثر من 17 مليون طن سنوي، ومخطط أن يزيد الخفض تدريجياً ليصل في العام 2025 إلى 65% عما كان عليه في 2019 وهو ما يعادل خفض 37 مليون طن سنويا من الانبعاثات، والذي سيصل تدريجياً لمراحل مقاربة للحياد الكربوني قبل العام 2045، مع الحرص على تحسين جودة الحياة البحرية، بالإضافة لاستهداف "معهد الأبحاث" زراعة مليون شجرة مانجروف في منظومات الإنتاج على الشواطئ الساحلية بنهاية العام الحالي، فضلاً عن التوسع في الأبحاث والابتكارات واستحداث التقنيات الاقتصادية والصديقة للبيئة.