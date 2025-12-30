الأسهم السعودية تغلق منخفضة بـ108 نقاط.. وتراجع جماعي للقطاعات

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، على انخفاض بمقدار 108.14 نقاط، ليصل إلى مستوى 10381.51 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.1 مليارات ريال.
وبحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 164 مليون سهم، سجّلت خلالها أسهم 24 شركة ارتفاعًا، مقابل تراجع أسهم 237 شركة.
وتصدرت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا شركات: سدكو كابيتال ريت، تشب، رعاية، اليمامة للحديد، وتهامة، في حين كانت أسهم المسار الشامل، رؤوم، الخليج للتدريب، نقي، والخليجية العامة ضمن قائمة الأكثر انخفاضًا، وتراوحت نسب التغير بين 2.73% و8.36%.
أما من حيث النشاط، فكانت أسهم شركات أمريكانا، باتك، أرامكو السعودية، الكيميائية، ومهارة الأكثر تداولًا من حيث الكمية، فيما تصدرت شركات الراجحي، أرامكو السعودية، المسار الشامل، الإنماء، وstc قائمة الأكثر تداولًا من حيث القيمة.
كما أغلق مؤشر السوق الموازية (نمو) على انخفاض قدره 232.16 نقطة، ليستقر عند مستوى 23040.79 نقطة، بتداولات بلغت 18 مليون ريال، وبكمية تجاوزت مليوني سهم.