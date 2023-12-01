الجزائر تعلن خفضاً طوعياً إضافياً لإنتاج النفط

وأوضح البيان، أن هذا الخفض يأتي إضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 48 ألف برميل يومياً، الذي سبق أن أعلنت عنه الجزائر في أبريل 2023 ويمتد حتى نهاية ديسمبر 2024.