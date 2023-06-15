"السعودية للاستثمار الجريء" تستثمر 112.5 مليون ريال في صندوق "بداية الثاني"

من جهته قال "عدي": "نفخر بدخول SVC مستثمرًا استراتيجيًّا في صندوق بداية الثاني، استمرارًا لشراكتنا منذ صندوق بداية الأول، وتمثل هذه الخطوة إيمانًا بالثقة المتزايدة والازدهار الذي تشهده بيئة الشركات الناشئة في المملكة، وبفضل التركيز المستمر على المملكة وموقعنا القيادي في منطقة الشرق الأوسط، فإن صندوق بداية الثاني على أتمّ الاستعداد لدعم نمو وابتكار الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، متطلّعًا إلى التعاون الوثيق مع SVC، والمساهمة معًا في تطوير قطاع الشركات التقنية والاستثمار الجريء في المملكة".