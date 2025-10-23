4082.95 دولارًا للأوقية.. الذهب ينخفض بدعم من ارتفاع الدولار

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 48.31 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 1.4% إلى 1598.65 دولارًا، وهبط البلاديوم 1.4% إلى 1438.47 دولارًا.