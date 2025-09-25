"مرصد منشآت": 1.7 مليون سجل تجاري قائم بالمملكة وفرص استثمارية بـ50 مليار ريال في التعليم

وتناول التقرير أداء منظومة الاستثمار الجريء في المملكة خلال النصف الأول من عام 2025م، وجمعت الشركات الناشئة السعودية (3.225) مليارات ريال عبر (114) صفقة، محققة نموًا سنويًا بنسبة (116%), في قيمة رأس المال و(31%) نسبة نمو سنوي في عدد الصفقات، بما يمثل (56%) من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن يتجاوز التمويل بنهاية العام (3.75) مليارات ريال.