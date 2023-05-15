بقيمة تريليون ريال.. منتدى المشاريع المستقبلية منصة لاستعراض 3000 مشروع

وأشار المهندس العبدالقادر، إلى أن المشاريع العملاقة هي سمة رؤية السعودية 2030، وتتميز بتنوعها وشموليتها، وتركيزها على قطاعات اقتصادية استراتيجية ستنعكس على النمو المستدام للاقتصاد السعودي على مدى العقود المقبلة، والإسهام في تنويع مصادر دخل الدولة، وهذا له ارتباط وثيق بقطاع المقاولات الذي يعد ركيزة أساسية في نمو وازدهار الاقتصاد، كما أن الاستدامة المالية ستسهم في إيجاد قطاع مقاولات متين، وقادر على تنفيذ المشاريع العملاقة بكفاءة وجودة عالية، ويكون عنصرًا فاعلًا في تعزيز المحتوى المحلي، وإيجاد مزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.