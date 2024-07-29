بعد محادثات استهدفت تعزيز نفاذ الصادرات السعودية.. "الخريف" يختتم زيارته الرسمية إلى البرازيل

وشارك وزير الصناعة والثروة المعدنية في اجتماع الطاولة المستديرة، الذي نظمه اتحاد الصناعات بولاية ساو باولو البرازيلية، مؤكدًا خلال كلمته في الاجتماع قوة المملكة التعدينية وأنها باتت لاعبًا مهمًا ومتمكّنًا في القطاع على مستوى العالم، وتمضي قُدمًا نحو تطوير قطاعها التعديني لتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل لاقتصادها الوطني، داعيًا شركات البرازيل التعدينية للمشاركة في النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي، التي ستُعقد في الرياض خلال يناير المقبل؛ للاطلاع على مستقبل قطاع التعدين السعودي، والفرص النوعية المتاحة للمستثمرين.