الوصافة لـ"أرامكو" و23%.. تعرّف على "أكبر 10 شركات ربحية في العالم"

وتوزعت الشركات العشر بين أربع شركات طاقة (أرامكو، وإكسون موبيل، وشل، وشيفرون)؛ مستفيدة من ارتفاع الأسعار والمبيعات خلال العام الماضي، بجانب أربع شركات تكنولوجيا وإلكترونيات (أبل، ومايكروسوفت، وجوجل، وسامسونج)، بجانب بنكيْ جي بي مورجان، وبنك أوف أمريكا، بالتزامن مع الرفع المتواصل لأسعار الفائدة؛ مما رفع ربحية البنوك الأمريكية والعالمية إجمالًا.