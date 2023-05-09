الوصافة لـ"أرامكو" و23%.. تعرّف على "أكبر 10 شركات ربحية في العالم"

بلغت أرباح عشر شركات ربحية في العالم خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 138.5 مليار دولار؛ ما يقارب 23% منها لشركة أرامكو السعودية.
واحتلت "أرامكو السعودية"، أكبر شركة نفط في العالم، المركزَ الثاني في الترتيب بين أكبر شركات العالم ربحية خلال الربع الأول بنحو 31.9 مليار دولار، بعد شركة بيركشير هاثاواي المملوكة للملياردير الأمريكي وارن بافيت والتي حققت أرباحًا قيمتها 35.5 مليار دولار؛ علمًا بأنها تتضمن أرباحًا من استثمارات قصيرة الأجل؛ فيما تبلغ الأرباح التشغيلية نحو ثمانية مليارات.
وجاء في القائمة خلف "أرامكو" شركة أبل الشهيرة بهواتف الآيفون بأرباح 24.2 مليار دولار، ورابعًا شركة تقنيات الحاسب والبرمجيات "مايكروسوفت" بـ18.3 مليار دولار، وخامسًا شركة ألفا بت "الشركة الأم لجوجل" أشهر محرك بحث في العالم 15.1 مليار دولار وفق "الاقتصادية".
وفي الترتيب السادس بنك جي بي مورجان الأمريكي 12.6 مليار دولار؛ مستفيدًا من رفع أسعار الفائدة، ثم عملاق الطاقة الأمريكي "إكسون موبيل" بأرباح قيمتها 11.4 مليار دولار، وعملاق الطاقة الآخر "شل" 8.7 مليار دولار.
وحل في المركز التاسع عملاق ثالث من شركات الطاقة وهي شركة بي بي البريطانية بأرباح 8.22 مليار دولار، وعاشرًا بنك أوف أمريكا بأرباح 8.2 مليارات دولار في الربع الأول.
وتوزعت الشركات العشر بين أربع شركات طاقة (أرامكو، وإكسون موبيل، وشل، وشيفرون)؛ مستفيدة من ارتفاع الأسعار والمبيعات خلال العام الماضي، بجانب أربع شركات تكنولوجيا وإلكترونيات (أبل، ومايكروسوفت، وجوجل، وسامسونج)، بجانب بنكيْ جي بي مورجان، وبنك أوف أمريكا، بالتزامن مع الرفع المتواصل لأسعار الفائدة؛ مما رفع ربحية البنوك الأمريكية والعالمية إجمالًا.
يُشار إلى أن شركات ضخمة لم تدخل القائمة لعدم إعلانها أرباح الربع الأول حتى إعداد التقرير؛ منها عملاق التجارة الإلكترونية الصيني "علي بابا"، وشركة الإنترنت والألعاب الصينية الشهيرة "تينسنت"، وعملاق السيارات الياباني "تويوتا".