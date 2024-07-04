مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11658 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا بمقدار 63.46 نقطة، ليقفل عند مستوى 11658.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 186 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: تكافل الراجحي، والجوف، وسايكو، والتعاونية، ومسك؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الباحة، ومياهنا، وسماسكو، وتكوين، وعطاء؛ الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.85%، و7.69%.
فيما كانت أسهم شركات: سماسكو، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية، وأنعام القابضة، والباحة؛ هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وتكافل الراجحي، والأهلي، وسماسكو، ورسن؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 164.81 نقطة ليقفل عند مستوى 25909.95 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 44 مليون ريال، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليونَيْ سهم.