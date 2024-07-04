مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11658 نقطة

فيما كانت أسهم شركات: سماسكو، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية، وأنعام القابضة، والباحة؛ هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وتكافل الراجحي، والأهلي، وسماسكو، ورسن؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.