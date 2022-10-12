"لتبقى": عزل مباني المنازل والشركات يوفر 40% من الطاقة المستهلكة

دعت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" إلى تفعيل أنظمة العزل الحراري في المباني والشركات قيد الإنشاء، مؤكدة أن المبنى المعزول حرارياً يمكن أن يوفر نحو 40% من الطاقة الكهربائية، مقارنة بمبنى آخر غير معزول.
وأوضحت الحملة أن العزل الحراري الموجود على المباني السكنية أو التجارية يساعد الأجهزة الكهربائية على العمل بكفاءة عالية، وبخاصة أجهزة التبريد والتكييف، التي يمكن أن تعمل دون تسريب البرودة منها، وبالتالي لا تهدر المزيد من الطاقة الكهربائية.
ونصحت "لتبقى" بأهمية قياس "كفاءة الطاقة" في مواد العزل الحراري. وبينت أنه يتم ذلك من خلال "الانتقالية الحرارية" لكل عناصر البناء الخارجية، أي مع ما يعرف علمياً (U-VALUE)، فكلما انخفضت قيمة معامل انتقال الحرارة (U-VALUE) زادت كفاءة الطاقة لمادة البناء.
وشددت الحملة على أهمية التوعية باعتماد أنظمة العزل الحراري في المنازل الجديدة، وألمح إلى أن الكثيرين لا يدركون أهمية العزل وفوائده الكبيرة في ترشيد الطاقة من جانب، والمحافظة على العمر الافتراضي للمنزل وأجهزته الكهربائية من جانب آخر، وبالتالي يبنون منازلهم دون عزل أثناء عملية الإنشاء والتأسيس.
وأشارت الحملة إلى أن تكلفة العزل الحراري في الجدران والأسقف والنوافذ، تقدر بنحو 5% من التكلفة الإجمالية للمبنى، بحسب دراسات ميدانية. وتبدو هذه التكلفة مقبولة نظراً للفوائد الجمة التي ستعود على المواطن والوطن من جراء تنفيذ تطبيقات العزل الحراري وإشاعة استخدامه.