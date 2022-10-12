"لتبقى": عزل مباني المنازل والشركات يوفر 40% من الطاقة المستهلكة

وأوضحت الحملة أن العزل الحراري الموجود على المباني السكنية أو التجارية يساعد الأجهزة الكهربائية على العمل بكفاءة عالية، وبخاصة أجهزة التبريد والتكييف، التي يمكن أن تعمل دون تسريب البرودة منها، وبالتالي لا تهدر المزيد من الطاقة الكهربائية.