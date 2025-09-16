الذهب يتجاوز 3.700 دولار للأوقية ويبلغ أعلى مستوى في تاريخه

وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة إلى 42.58 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، فيما تراجع البلاتين إلى 1.394.04 دولار، والبلاديوم إلى 1.173.75 دولار.