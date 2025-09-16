الذهب يتجاوز 3.700 دولار للأوقية ويبلغ أعلى مستوى في تاريخه

في قفزة تاريخية، تجاوز سعر الذهب حاجز 3.700 دولار للأوقية اليوم الثلاثاء، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق، بدعم من توقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية.
وسجلت المعاملات الفورية للذهب 3.698.67 دولارًا للأوقية، بعد أن لامست مستوى قياسيًا بلغ 3.702.95 دولارًا، فيما ارتفعت العقود الآجلة لتسليم ديسمبر إلى 3.736.90 دولارًا.
ويترقب المتعاملون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط توقعات بخفض الفائدة بـ25 نقطة أساس، مع احتمال ضعيف لخفض أكبر بـ50 نقطة. في السياق ذاته، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض "أكبر" للفائدة.
وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة إلى 42.58 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، فيما تراجع البلاتين إلى 1.394.04 دولار، والبلاديوم إلى 1.173.75 دولار.