تهدف الدخول إلى أسواق جديدة.. بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقع وثيقة تأمين ائتمان صادرات

من جانبه، أشار "الحشيمي" إلى أن وثيقة تأمين ائتمان الصادرات من بنك التصدير والاستيراد السعودي تعد محفزًا قويًا لتحقيق المشاريع التوسعية لتصدير المنتجات إلى الخارج، كما تعزز الطموح لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ومضاعفة الاستثمارات، مؤكداً حرص الشركة على المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى زيادة إسهام المنتجات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ودعم شعار "صُنِع في السعودية".