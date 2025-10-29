ارتفاع أسعار النفط بدعم من تراجع المخزونات وتفاؤل بشأن المحادثات التجارية

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، اليوم، بعد صدور بيانات أظهرت تراجعًا أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية خلال الأسبوع الماضي.
وجاء هذا الارتفاع مدعومًا أيضًا بنبرة متفائلة أبدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المحادثات التجارية المقبلة مع نظيره الصيني، ما ساهم في تهدئة المخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 52 سنتًا، أي بنسبة 0.8%، لتغلق عند 64.92 دولارًا للبرميل.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.6%، ما يعادل 33 سنتًا، لتصل إلى 60.48 دولارًا للبرميل.