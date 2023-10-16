انطلاق منتدى الاستثمار العالمي في أبوظبي.. بتنظيم من مؤتمر "أونكتاد"

وتأتي أهمية ودور المنتدى الذي حضر افتتاحه عدد من رؤساء الدول والحكومات؛ لكونه منصة لمناقشة التحديات القائمة وسُبل مواجهتها مع ضمان تحقيق مستقبل مستدام يقوم على رؤية مشتركة تدفع عجلة التنمية والتقدُّم في كل دول العالم من خلال توجيه الاستثمار نحو المشاريع المستدامة في القطاعات الأكثر حيوية مثل الطاقة المتجددة وقطاع الرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية الذكية وابتكار الحلول التقنية المتطورة للتحديات التي تواجه البلدان النامية من أجل بناء اقتصاد عالمي قائم على المعرفة.