الدولار يصعد ويهبط بأسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أسبوع

هبطت أسعار الذهب بأكثر من واحد في المائة إلى أدنى مستوياتها في أسبوع وسط تراجع حاد لأسعار المعادن النفيسة الأخرى مع صعود الدولار، في ظل مخاوف حيال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة وهو ما يزيد الضغوط على المعدن الأصفر، وفقًا لسكاي نيوز عربية.