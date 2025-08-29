"الخريّف" يبحث مع "Honeywell" الأمريكية تعزيز التحول الصناعي وتوسيع استخدامات المدن الذكية والأتمتة

كما ناقش الطرفان الفرص الاستثمارية المشتركة في مجالات حلول إنترنت الأشياء، وأجهزة الاستشعار الذكية، وأنظمة أتمتة المنشآت، إلى جانب التعريف ببرنامج "مصانع المستقبل" الذي أطلقته المملكة لتحويل 4 آلاف مصنع تقليدي إلى مصانع ذكية، ما يسهم في رفع الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية.