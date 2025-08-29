"الخريّف" يبحث مع "Honeywell" الأمريكية تعزيز التحول الصناعي وتوسيع استخدامات المدن الذكية والأتمتة

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، لقاءً ثنائيًا مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "Honeywell" الأمريكية، فيمال كابور، وذلك في ولاية كارولينا الشمالية، ضمن زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التصنيع المتقدم، والأتمتة الصناعية، وتطوير المدن الذكية، واستعراض أفضل الممارسات العالمية لتطوير البنى التحتية الرقمية، ودور التقنيات الحديثة في تسريع التحول الصناعي.
كما ناقش الطرفان الفرص الاستثمارية المشتركة في مجالات حلول إنترنت الأشياء، وأجهزة الاستشعار الذكية، وأنظمة أتمتة المنشآت، إلى جانب التعريف ببرنامج "مصانع المستقبل" الذي أطلقته المملكة لتحويل 4 آلاف مصنع تقليدي إلى مصانع ذكية، ما يسهم في رفع الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية.
وتطرق اللقاء إلى المزايا التنافسية لبيئة الاستثمار في المملكة، مثل الموقع الاستراتيجي، ووفرة الموارد، وأسعار الطاقة التنافسية، والبنية التحتية المتقدمة، إلى جانب الحوافز والممكنات المخصصة لجذب الاستثمارات الصناعية.
وعلى هامش اللقاء، زار معالي الوزير معرض شركة "Honeywell" واطلع على أحدث تقنياتها في مجالات المدن الذكية والحلول الصناعية، ورافقه في الجولة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، وعدد من قيادات المنظومة الصناعية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الولايات المتحدة واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين.