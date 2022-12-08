بنك الرياض يطلق مكتبًا تمثيليًا في الصين.. قريبًا

يُذكر أن حضور بنك الرياض الخارجي ليس بالأمر الجديد، بل إنه يعود إلى أكثر من 37 عامًا حين افتتح أول فرع له في لندن في عام 1984م، وتبعه بعد ذلك افتتاح وكالة في مدينة هيوستن الأمريكية في عام 1990، ثم مكتب تمثيلي في سنغافورة في عام 1997م ليكون بذلك موجودًا وقريبًا من مراكز الأعمال العالمية عبر مختلف القارات، وصلة ربط لحركة التجارة والاستثمار بين العالم الخارجي والمملكة.