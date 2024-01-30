بشراكة نادي هارفارد وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.. افتتاح جلسات منتدى قادة الأعمال

وأكّد الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر السعدون خلال مشاركته في المنتدى، أن برنامج التحول الوطني يسير بوتيرة تصاعدية للوصول إلى تحقيق الأهداف الوطنية، وضمان استدامتها على المدى البعيد، مبينًا أن البرنامج يحظى بدعم كامل من القيادة الرشيدة ومساندة من الجهات وهو ما من شأنه بلوغ النتائج الموضوعة، منوهًا بأن البرنامج يستهدف في الوقت الحاضر تحقيق أهداف جديدة والمضي قدمًا في السير على برامج رؤية المملكة 2030، فضلًا عن توفير الممكنات للجهات الحكومية والخاصة، والإسهام في تنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة.