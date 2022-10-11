نقاط البيع خلال أسبوع... 154 مليون عملية بأكثر من 10 مليارات ريال

وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 2.883.000 بقيمة 178.945.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2.443.000 بقيمة 148.137.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 3.682.000، بقيمة 260.285.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 3,548.000 بقيمة 329.382.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 7.211.000، بقيمة 588.104.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 21.203.000، بقيمة 1,632.304.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 54.496.000 بقيمة 3.234.360.000 ريال.