نقاط البيع خلال أسبوع... 154 مليون عملية بأكثر من 10 مليارات ريال

حققت 154.383.000 عملية لنقاط البيع في المملكة خلال المدة من 2 حتى 8 أكتوبر 2022م، 10,0819.841.000 ريال، مقابل 12.844.871.000 ريال عن المدة السابقة نفسها.
ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 4.406.000 بقيمة 649.753.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1,140.000 بقيمة 373.280.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 157.000 بقيمة 136.466.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 802.000 بقيمة 242.854.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 12.648.000 بقيمة 712.656.000 ريال.
وبلغ عدد العمليات في الصحة 7,913.000 بقيمة 784.326.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 973.000 بقيمة 288,505.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 554.000 بقيمة 211.598.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1,185.000 بقيمة 91.781.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 225.000 بقيمة 219.785.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 19.635.000 بقيمة 1,256.749.000 ريال
وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.785.000، بقيمة 286.214.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 43.788.000، بقيمة 1,544.588.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 35.960.000، بقيمة 1,682.233.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 460.000 بقيمة 100.367.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.073.000 بقيمة 610.666.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 19.678.000 بقيمة 1,628.021.000 ريال.
وعلى مستوى مدن المملكة بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 42.667.000 بقيمة 3,432.407.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 6.256.000 بقيمة 403.768.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 6,580.000 بقيمة 408.944.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 3,414.000 بقيمة 203.207.000 ريال
وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 2.883.000 بقيمة 178.945.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2.443.000 بقيمة 148.137.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 3.682.000، بقيمة 260.285.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 3,548.000 بقيمة 329.382.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 7.211.000، بقيمة 588.104.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 21.203.000، بقيمة 1,632.304.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 54.496.000 بقيمة 3.234.360.000 ريال.