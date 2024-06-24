صعود أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2%

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1%، لتصل إلى 29.55 دولارًا للأوقية، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.2% مسجلًا 990.30 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 947.50 دولارًا للأوقية.