بعد زيادة مفاجئة.. النفط يغلق على انخفاض بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية

في الوقت نفسه، تم تعديل توقعات وكالة الطاقة الدولية لنمو الطلب في الربع الرابع بالخفض بمقدار 600 ألف برميل يومياً، فيما قال كالوم ماكفيرسون المحلل لدى إنفيستيك إنه تعديل كبير، مضيفاً أن "العجز الآن يعادل بشكل كبير التخفيض الطوعي الإضافي السعودي".