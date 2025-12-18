تراجع الذهب وثبات الفضة في المعاملات الفورية

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع صعود الدولار، فيما استقرت أسعار الفضة بالقرب من مستواها القياسي.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.4%) إلى (4324.47) دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة (0.4%) إلى (4355.70) دولارًا.
وارتفع مؤشر الدولار قليلًا اليوم بعد أن لامس أعلى مستوى له في أسبوع خلال تعاملات أمس، وعادةً ما يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.
في المقابل، سجلت الفضة في المعاملات الفورية (66.02) دولارًا للأوقية، بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي بلغ (66.88) دولارًا في الجلسة السابقة.