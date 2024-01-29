لفتح قنوات تصديرية جديدة.. 17 شركة سعودية تتبارى بـ"الصحة العربي 24" بدبي

تأتي مشاركة "الصادرات السعودية" في هذا الحدث المهم انطلاقًا من دورها المحوري في البحث عن فرص الارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية لصادرات المملكة، وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية عبر المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية والتجارية الكبرى حول العالم كأحد الحلول المبتكرة للترويج لجودة المنتج الوطني وربط المصدرين بالمشترين، الأمر الذي يسهم في زيادة الحصص السوقية للمنتج المحلي في الأسواق العالمية، ورفع نسبة الصادرات السعودية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.